Луганск, где сегодня раздались взрывы и начался масштабный пожар, находится относительно далеко от линии фронта - более, чем в ста километрах.

Из тех ракет, которые официально стоят на вооружении Украины, такое расстояние могут преодолевать "Точки У", но их сравнительно легко сбивать.

Россияне с недавних пор заявляют, что Украина начала применять тактический комплекс "Гром", который может преодолевать расстояние до 500 километров. Хотя, как утверждали в РФ, эти ракеты неизменно сбивались. Украина применения "Грома" не подтверждала.

Также до Луганска мог добраться и беспилотник, хотя БПЛА довольно редко атакуют через линию фронта, насыщенную войсками и системами наблюдения.

В российских военных пабликах уже пишут, что ракеты по Луганску выпустил самолет из района подконтрольного Украине Краматорска, расположенного на расстоянии около 130 километров. В пабликах намекнули, что удар наносился недавно поставленными британскими авиаракетами Storm Shadow, которые могут бить на 290 километров.

Отметим, что в украинских телеграм-каналах уже пишут по этому поводу "God save the King", также намекая на то, что по Луганску отработала британская ракета. Но официальных подтверждений ни одной из этих версий пока нет.

Между тем российские военные телеграм-каналы утверждают, что на месте удара по Луганску были найдены обломки американской ракеты-обманки ADM-160B, предназначенные для выявления и перегрузки систем ПВО. Дальность их полета составляет 450 километров. Как правило, их выпускают накануне запуска ракеты, которая должна поразить цель.

Вчера СМИ сообщили, что ракеты большой дальности Storm Shadow уже прибыли в Украину.

Сегодня Министерство обороны Украины дало понять, что полученными от Великобритании ракетами ВСУ намерены бить по военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе.