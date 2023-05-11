В Кремле пригрозили "адекватным ответом" после того, как СМИ написали о передаче Украине ракет большой дальности.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Россия крайне негативно относится к поставкам Великобританией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, нужен адекватный ответ", - цитируют Пескова российские СМИ.

Об этих ракетах и о том, куда они могут добить, мы подробно писали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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