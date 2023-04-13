С момента начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, Россия потратила более половины своего запаса ракет дальнего радиуса действия. Этот дефицит может сказаться на ее возможности защитить свои границы рядом с НАТО.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

По данным украинского Генштаба, Россия использовала не менее 8000 зенитных ракет дальнего радиуса действия, что составляет как минимум половину их общего запаса.

Громов считает, что Россия не сможет восстановить свой запас ракет в ближайшее время, что угрожает ее способности защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО.

Отметим, что в СМИ периодически всплывает информация о попытках РФ закупить ракеты зарубежом. Недавно сообщалось, что Египет планировал тайно поставить РФ 40 тыс. ракет, артиллерийские снаряды и порох.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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