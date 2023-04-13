По Славянску сегодня ночью был нанесен ракетный удар из комплексов С-300. Пострадали школа, горводоканал и многоэтажки.

Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Одна из ракет попала в ООШ-8. Пострадали также расположенные рядом многоэтажные дома. Выбиты окна, двери, повреждены балконы. Второе попадание - возле горводоканала. Пострадали частные дома. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", - сообщил градоначальник.

Напомним, только вчера Вадим Лях сообщал, что количество жертв ракетного обстрела Славянска 27 марта удвоилось. В больнице скончались еще две жертвы ракетного обстрела, увеличив общее число погибших до четырех человек.

По данным полиции, несмотря на обстрелы в Славянск возвращаются местные жители.

Чтобы уберечь хотя бы детей, в Славянске решили лишать опекунских прав за отказ от эвакуации детей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".