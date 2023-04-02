В Славянске будут лишать опекунских прав тех, кто отказывается эвакуировать приемных детей из города.

Об этом заявила руководитель службы по делам детей городской военной администрации Елена Соколова, передает "Суспильне".

По ее словам, принято решение, что опекуны с несовершеннолетними должны выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки.

В случае отказа их лишат обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.

"27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме", - объяснила Соколова.

По ее словам, сейчас в Славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка, не имеющих родителей.

В большинстве случаев в качестве опекунов выступают близкие родственники этих детей.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Сейчас под действие данной нормы подпадает только Бахмут.

После чего вице-премьер Украины Ирина Верещук разъяснила порядок принудительной эвакуации детей из зон боевых действий, утвержденный накануне Кабинетом министров Украины.

На данный момент в 10 громадах Донецкой области, на территории которых идут боевые действия, могут применить принудительную эвакуацию семей с детьми.