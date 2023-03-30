В Донецкой области, по данным полиции, жители вновь начали уезжать из Константиновки и Краматорска, но при этом возвращаются в Славянск и Лиман.

Об этом рассказал глава полиции Донецкой области Руслан Осипенко в интервью "Главком".

"Из Константиновки после всех обстрелов люди потихоньку начинают выезжать. А вот в Славянскую и Лиманскую громады после деоккупации вернулось около 10 тысяч человек. Администрация там организовала освещение, работают мобильные вышки, возвращаются предприниматели.

Из Краматорска, как видим по динамике, сейчас пошел отток: если раньше там жило 150 тысяч человек, то сейчас осталось 68 тысяч, из которых около 5 тысяч детей. В Славянске же наоборот - люди прибывают, количество населения растет", - сообщил глава полиции Донецкой области Руслан Осипенко.

Ранее мы писали, что в 10 громадах Донецкой области, на территории которых идут боевые действия, могут применить принудительную эвакуацию семей с детьми.

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