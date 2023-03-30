Авдеевка Донецкой области полностью разрушена в ней не осталось ни одного целого дома. Инфраструктура города уничтожена, это уже невозможно восстановить.

Об этом заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, на следующей неделе из города планируют принудительно эвакуировать последних шестерых детей, которых родители прячут от властей.

"Речь не идет об изъятии детей у родителей: хотя бы один из них должен обязательно ехать с ребенком. Мы дали им время (прошло почти две недели) – на следующей неделе уже будем силой вывозить. К сожалению, будем действовать таким образом. Не хотелось бы до этого доходить, но если безответственные родители подвергают своих детей смертельной опасности, то уже не о чем говорить - надо просто брать и вывозить", - сказал Барабаш.

По его словам, в городе полностью разбита инфраструктура.

"Жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас ни одного уцелевшего дома", - сказал мэр города.

Ранее мы сообщали, в каких громадах Донецкой области могут применить принудительную эвакуацию.

Также мы писали, что из Угледара, Великой Новосёлки и Часова Яра Донецкой области эвакуировали всех детей.