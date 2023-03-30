Утром в четверг, 30 марта, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

За сутки украинские военные отразили более 60 атак противника, сообщает Генштаб. На Лиманском направлении - в районах Стельмаховки и Выемки.

На Бахмутском направлении продолжается штурм Бахмута, где ВСУ отразили 28 атак противника. Также шли бои в районе Орехово-Васильевки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели наступление у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегии Украины и РФ в Бахмуте, сроках контрнаступления ВСУ и условиях мира от Москвы и Киева.