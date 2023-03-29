В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 29 марта. Сообщается, что россияне "добились частичного успеха" под Бахмутом и обстреливают Берислав.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В эпицентре боевых действий – Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В Бахмуте российская армия "имеет частичный успех".

2. Отражены 48 атак на направлениях:

Лиманском – в районе Выемки;

Бахмутском – в районах Орехово-Васильевки;

Авдеевском и Марьинском – в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях – без перемен.

4. В Армянском и Джанкойском районах Крыма армия РФ продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов.

5. В течение суток россияне нанесли один ракетный и 16 авиаударов (в том числе по Бериславу Херсонской области), совершили 4 обстрела из РСЗО.

6. Авиация ВСУ нанесла 5 ударов. Также ее подразделения уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Ранее мы писали, что сегодня российские войска нанесли авиационный удар по территориям промышленных предприятий города Берислав Херсонской области. Есть раненый.

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

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