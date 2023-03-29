ВСУ отразили почти полсотни атак, россияне имеют частичный успех в Бахмуте. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 29 марта. Сообщается, что россияне "добились частичного успеха" под Бахмутом и обстреливают Берислав.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. В эпицентре боевых действий – Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В Бахмуте российская армия "имеет частичный успех".
2. Отражены 48 атак на направлениях:
- Лиманском – в районе Выемки;
- Бахмутском – в районах Орехово-Васильевки;
- Авдеевском и Марьинском – в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях – без перемен.
4. В Армянском и Джанкойском районах Крыма армия РФ продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов.
5. В течение суток россияне нанесли один ракетный и 16 авиаударов (в том числе по Бериславу Херсонской области), совершили 4 обстрела из РСЗО.
6. Авиация ВСУ нанесла 5 ударов. Также ее подразделения уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
Ранее мы писали, что сегодня российские войска нанесли авиационный удар по территориям промышленных предприятий города Берислав Херсонской области. Есть раненый.
Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегическом значении Авдеевки и проблеме СУ-35 для Украины.