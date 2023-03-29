В среду, 29 марта, российские войска нанесли авиационный удар по территориям промышленных предприятий города Берислав Херсонской области.

Об этом сообщает глава Бериславской районной государственной администрации Владимир Литвинов в своем телеграм-канале.

"Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также, от взрывной волны пострадали около 15 домов, в домах повреждены крыши и выбиты окна", - написал он.

На данный момент известно об одном пострадавшем из-за атаки. Раненого мужчину доставили в больницу.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки противник совершил 34 обстрела Херсонской области. Сам Херсон враг обстрелял три раза. 17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также производственное помещение "Укрпочты". Один человек получил ранения.

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