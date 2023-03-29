За прошедшие сутки РФ продолжила обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В течение суток под ударами оккупантов были Богодухов, Волчанск, Двуречная, Стрелка, Ветеренарное.

"В результате ракетного удара по Богодухову повреждены 13 жилых домов и здание детского сада. Получил ранение 62-летний мужчина. Госпитализирован в легком состоянии.

В течение дня враг массированно обстреливал из минометов, артиллерии и танков пгт Двуречную Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150-ти ударов.

В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района поврежден объект гражданской промышленности и хозяйственные сооружения.

Продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 116 взрывоопасных предметов.

На линии столкновения враг попытался продвинуться вперед в районе Крахмального, но получил отпор и отступил с потерями", - сообщил Синегубов.

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