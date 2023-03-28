В Харьковской области посещение кладбищ на пасхальные праздники поминальные дни будет ограничено в связи с сохраняющейся высокой минной опасностью.

Об этом на брифинге сообщил глава ОВА Олег Синегубов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Посещение кладбищ, мест захоронений на эти праздники в местах, где была временная оккупация или велись активные боевые действия, будет запрещено. Мы исходили из того, что мы как орган государственной власти не можем обеспечить безопасность людей при посещении этих мест", - сказал Синегубов.

По его словам, перечень кладбищ, запрещенных к посещению, будет определен властями совместно с ГСЧС и Нацполицией. Запрет на их посещение будет отменен после разминирования.

Изменять время комендантского часа на Пасху не планируется и богослужения следует проводить с учетом этих ограничений.

"Что касается богослужений на Пасхальные праздники, нами было принято решение об обращении внимания и проведении разъяснительной работы о неукоснительном соблюдении требований комендантского часа... На данный момент мы не рассматриваем возможность изменения продолжительности комендантского часа, поскольку нам не позволяет военная обстановка по Харькову и Харьковской области. Он у нас сохраняется от 23:00 до 5 часов утра", - сказал Синегубов.

Напомним, ранее в Харьковской области говорили о принудительной эвакуации из обстреливаемых зон.

Тем временем сегодня на Прикарпатье сократили комендантский час.