На Прикарпатье сокращают комендантский час. Теперь он будет действовать с полуночи до 5 утра (с 26 марта такой же график и в Киеве). Причиной сокращения стал онлайн-опрос, запущенный местными властями, в котором из 21 тысячи проголосовавших 80% выступили за сокращение комендантского часа.

Как сообщила глава Ивано-Франковской обладминистрации Светлана Онищук, новые правила будут действовать с 29 марта.

"Также отмечу, что в соседних областях установлена такая же продолжительность комендантского часа", - добавила она.

Ранее сокращение комендантского часа коснулось Полтавской области.

Напомним, в Харьковской областной военной администрации (ОВА) могут пересмотреть время действия комендантского часа в регионе, как это было сделано в Киеве. Сейчас комендантский час в Харьковской области действует с 23:00 до 05:00.

Мы также публиковали новый график работы киевского метро после сокращения комендантского часа.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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