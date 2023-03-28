Во вторник, 28 марта, в Украине идет уже 398-й день войны с РФ.
Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 27 марта.
Ниже лента новостей сегодня. Материал обновляется.
28 марта
08:40 Обзор ситуации на фронте от "Института изучения войны". Что показывают кадры с установленной геолокацией:
1. Российские войска по состоянию на 27 марта продвинулись к Райгородке (в 12 километрах к западу от Сватово).
2. По состоянию на 26 марта россияне добились успехов в Бахмуте.
Они, вероятно, продвигались по улице Зеленой и улице Александры Колпаковой на северо-западе Бахмута.
Также наемники "Вагнера" продвинулись в пределах комплекса АЗОМ на севере Бахмута.
Есть кадры, как куратор ЧВК Пригожин посещает школу №5 недалеко от центра города.
3. Российские войска продвинулись к северу от Новомихайловки (примерно в 10 километрах к югу от Авдеевки).
"Институт" отмечает, что под Авдеевкой, по ряду признаков, начинает активнее воевать ЧВК "Вагнер". В качестве доказательства приводится российский некролог погибшего там россиянина, который мог быть членом "Вагнера".
4. По состоянию на 27 марта видны незначительные продвижения россиян у дач в трех километрах к юго-востоку от Угледара.
08:04 В Одессе открылись первые пять ресторанов Макдональдса - впервые с начала войны.
Они будут работать по адресам:
- Пантелеймоновская, 17-Б (возле ЖД вокзала),
- Дерибасовская, 23/1,
- Площадь Независимости,
- Черняховского, 1-Б (5-я ст.БФ),
- Ул. Краснова, 14-А (пл. Толбухина).
Во время воздушной тревоги обслуживание клиентов производиться не будет.
Но, судя по видео, изголодавшихся фанатов "Мака" это не остановит.
07:49 Этой ночью противник атаковал беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами.
Атака "шахидов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления. Сбито 14 из 15-ти запущенных дронов, сообщает Генштаб.
О прилетах сообщили в Днепропетровской области - там попали в предприятие, пожар охватил четыре тысячи квадратных метров. Его уже потушили.
В Киеве после падения обломков БПЛА в Святошинском районе загорелось нежилое здание. Пожар ликвидирован.
Истребители Су-35 из Ростовской области атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиабомбами.
06:55 Сводка украинского Генштаба на утро 28 марта.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Отражены 62 атаки противника.
На Купянском и Лиманском направлении - в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое.
В Бахмутском направлении идут атаки на сам Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васьеловка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка.
На Авдеевском и Марьинском направлениях - у населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Сообщается, что противник применил в этом районе аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия.