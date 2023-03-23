Киевский метрополитен опубликовал новый график работы подземки, который будет действовать с 26 марта. В этот день комендантский час будет сокращен на час, и метро начнет работать в среднем до 23:00.

Самый поздний поезд будет отправляться с Академгородка в 23:08.

В метро призывают также учитывать, что подземка закрывается на вход в разное время с учетом похождения последних поездов на линии.

Напомним, что в Киеве с 1 апреля восстановит работу станция метро "Гидропарк". Мимо станции "Днепр" поезда, как и сейчас, будут следовать без остановки.

Ранее мы публиковали новый график работы всего общественного транспорта в Киеве. Наземный транспорт будет ходить с 05:30 до 23:30, метрополитен - с 06:00 до 23:00, а фуникулер - с 07:00 до 22:00.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

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