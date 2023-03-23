С 1 апреля в Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк" для пассажиров.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм.

Пока будет работать вестибюль №1. Мимо станции "Днепр" поезда, как и сейчас, будут следовать без остановки.

Станция "Гидропарк" находится на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют по наземным участкам для безопасности пассажиров.

Движение поездов по "красной" ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

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