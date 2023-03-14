Станции киевского метро "Крещатик" и "Арсенальная" сейчас работают только в режиме укрытия.

Об этом сообщает КГГА.

Поезда на этой ветке ходят от "Академгородка" до "Театральной". На левом берегу движение красной ветки закрывается на время воздушных тревог. А в связи с чем закрыли еще и две станции в центре города, не уточняется.

Ранее сегодня жители столичной Оболони сообщали о скачках напряжения и отключениях света. Хотя ДТЭК утром сообщал, что стабилизационные отключения применяются только в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы.

Позже в ДТЭК сообщили, что свет в Оболонском районе Киева должны восстановить уже сегодня вечером.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".