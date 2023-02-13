В Киеве 18 подземных станций обустроили дополнительными модульными скамьями, которые будут использоваться во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Киевский горсовет.

"На одном таком сиденье может разместиться до 4 человек. Кроме того, в случае длительной воздушной тревоги или работы подземных станций исключительно в режиме укрытия модульные скамьи трансформируются в кровати. Также преимуществом конструкции является компактный размер в разобранном виде, легкость в сборе и умеренный вес", - говорится в сообщении.

Скамейки разместили на станциях: "Академгородок", "Шулявская", "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Голосеевская", "Демеевская", "Палац "Украина", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Тараса Шевченко", "Сырец", "Лукьяновская", "Кловская", "Дружбы народов", "Позняки", "Харьковская".

Напомним, в начале января в Киеве открыли "Городок Несокрушимости" на более чем 1000 человек.

Также мы сообщали, что на ж/д вокзалах Украины появятся бесплатные станции для зарядки гаджетов. Первые из них уже установили в Киеве.