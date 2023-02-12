Министерство культуры направило Национальной музыкальной академии Украины официальное письмо с предложением отказаться от имени русского композитора Петра Ильича Чайковского в названии.

Ведомство ссылается на мнение музыковедов, которые отмечают, что деятельность Чайковского не была связана с Украиной, а сам он позиционировал себя как "исконно русский человек".

"Кроме того, концепцией гуманитарной политики страны-агрессора композитор определен как демонстратор уникальности русской культуры в мире, в связи с чем его имя является российским культурным брендом, что в условиях продолжительной войны агрессора против Украины и ее идентичности является существенным фактором для пересмотра целесообразности употребления его имени в названиях государственных учреждений", - говорится в обращении.

Ранее ученый совет академии отказался убирать из названия имя композитора. В консерватории напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине "с неимоверной любовью". Также заявлялось, что Чайковский был основателем высшего музыкального образования в Украине и написал здесь много произведений.

После этого министр культуры Александр Ткаченко заявил, что "разочарован" решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить вопрос об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из ее названия.