В Киеве с 26 марта общественный транспорт будет работать на час дольше в связи с сокращением комендантского часа.

Об этом сообщает КГГА в своем Telegram-канале.

Наземный транспорт будет ходить с 05:30 до 23:30, метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00, а фуникулер - с 07:00 до 22:00.

Напомним, глава военной администрации Киева Сергей Попко ранее подписал приказ о сокращении комендантского часа в столице. Как и анонсировалось, с 26 марта он будет действовать с 00:00 до 05:00. Магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу. Так, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа. То есть ориентировочно до 23:00.

Ранее сообщалось, что с 27 марта в Киеве алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях разрешат продавать с 11:00 до 21:00. По мнению городского совета, это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты, предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции.

Также мы писали, что в Одессе и Одесской области с 1 марта изменился комендантский час, он действует с 00.00 до 05.00 утра.

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