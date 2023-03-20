С 27 марта в Киеве алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях разрешат продавать с 11:00 до 21:00 (сейчас с 11:00 до 19:00 - Ред.).

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

"Совет обороны города Киева принял решение о продлении временного промежутка, когда можно продавать алкоголь в магазинах и торговых сетях. Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты, предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции", – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также сообщалось, что с 26 марта в Киеве сократится комендантский час, он будет действовать с 00:00 до 05:00. Власти ожидают, что уменьшение комендантского часа будет "способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест".

Напомним, с 15 марта в Херсонской области разрешили торговлю спиртными напитками. Торговать алкоголем можно на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства. Правда, временное окно, когда разрешили продавать спиртное, невелико: с 10:00 до 15:00. При этом действует запрет на продажу крепких напитков военнослужащим и правоохранителям.

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