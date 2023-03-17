Министерство цифровой трансформации хочет ввести в Украине "єАкциз", чтобы украинцы смогли проверять приобретенный алкоголь на соответствие качества через приложение "Дия". Все операции по каждой алкопродукции будут фиксироваться в электронной системе.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федеоров в колонке для "РБК-Украина".

Ключевым элементом будет электронная марка акцизного налога. Это уникальный код, который будет наноситься на товар.

Вероятно, "єАкциз" заработает в Украине с 1 января 2025 года.

Ранее мы писали, что украинских военнослужащих во время военного положения будут проверять на алкоголь и изменяющие сознание препараты на всей территории страны даже в отпуске и дома. Верховная Рада приняла соответствующий закон.

Также мы сообщали, что с 14 ноября на территории Херсона запрещены продажа и изготовление алкоголя.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

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