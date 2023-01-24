В Украине могут запретить покупать алкоголь и сигареты за наличные деньги.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Мы планируем два фундаментальных изменения. Первое – это электронный акциз. Второе – перевод расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат", – сказал он.

Шурма добавил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Также он сообщил, что власти рассматривают "повышение налогообложения вредоносного потребления".

"Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. В рамках реформы мы будем приводить ставки налогов к среднеевропейским уровням", – сказал Шурма.

Ранее мы писали, что украинских военнослужащих во время военного положения будут проверять на алкоголь и изменяющие сознание препараты на всей территории страны даже в отпуске и дома. Верховная Рада приняла соответствующий закон.

Также мы сообщали, что с 14 ноября на территории Херсона запрещены продажа и изготовление алкоголя.