В Украине могут запретить покупать алкоголь и сигареты за наличные
В Украине могут запретить покупать алкоголь и сигареты за наличные деньги.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
"Мы планируем два фундаментальных изменения. Первое – это электронный акциз. Второе – перевод расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат", – сказал он.
Шурма добавил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.
Также он сообщил, что власти рассматривают "повышение налогообложения вредоносного потребления".
"Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. В рамках реформы мы будем приводить ставки налогов к среднеевропейским уровням", – сказал Шурма.
Ранее мы писали, что украинских военнослужащих во время военного положения будут проверять на алкоголь и изменяющие сознание препараты на всей территории страны даже в отпуске и дома. Верховная Рада приняла соответствующий закон.
Также мы сообщали, что с 14 ноября на территории Херсона запрещены продажа и изготовление алкоголя.