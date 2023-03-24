В Полтавской области сократят комендантский час. С 27 марта он будет длится с 23:00 до 04:00.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

"С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день. Рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение", - говорится в сообщении.

Напомним, с 24 марта в Херсонской области уменьшают продолжительность комендантского часа. Он будет начинаться в 20:00 и заканчиваться в 6:00.

Ранее мы писали, что в Киеве и области сократят комендантский час. С 26 марта он будет длиться с полуночи до 5 утра. Транспорт в столице теперь будет работать на час дольше. Магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу.

Кроме того, и в Харьковской областной военной администрации могут пересмотреть время действия комендантского часа в регионе. По словам губернатора Олега Синегубова, пересмотреть продолжительность комендантского часа могут в зависимости от военной ситуации и погодных условий.