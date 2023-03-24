Пригородные и междугородние автобусные маршруты в Киевской области будут работать на час дольше утром и на полчаса - вечером.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в телеграм-канале.

Это связано с тем, что с 26 марта комендантский час в столице, как сообщалось ранее, будет начинаться не в 23:00, а в полночь.

Ранее в связи с изменением длительности комендантского часа изменился и график работы метро, теперь оно будет закрываться на час позже. Наземный транспорт будет работать до 23:30.

Также мы писали, что в Киеве с 1 апреля восстановит работу станция метро "Гидропарк". Мимо станции "Днепр" поезда, как и сейчас, будут следовать без остановки.

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