В Киевской области будут судить мужчину за контрабанду старинной книги XVII века стоимостью более 10 тысяч долларов США.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская областная прокуратура.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Киева по факту покушения на контрабанду культурных ценностей (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины).

Досудебное расследование установило, что мужчина пытался перевезти на территорию Польши старинную книгу XVII века "Пролог" - славянский церковно-учительный сборник, свод сокращенных житий святых. Его задержали при попытке пересечения таможенной границы. В ходе смотра среди личных вещей обнаружили книгу, составляющую культурную ценность. Мужчина скрыл предмет старины в чемодане среди личных вещей.

Согласно заключению эксперта, стоимость изъятой книги составляет более 10 тысяч долларов США.

Досудебное расследование осуществляли следователи СБУ.

Ранее в Киевской области поймали супругов на контрабанде монет Крымского ханства и Римской Империи.

А в феврале прошлого года сотрудники Госпогранслужбы Украины нашли старинные предметы в багажнике турецкого "коллекционера", который пытался вывезти их в Турцию.