В Киевской области разоблачили семейную пару, которая занималась контрабандой старинных монет времен Римской империи и Крымского ханства в США.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры двум жителям Киевщины сообщено о подозрении в контрабанде культурных ценностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины). По данным следствия, супруги из Фастова через оператора международных почтовых отправлений под видом документов незаконно отправили в Соединенные Штаты Америки старинные монеты. Согласно заключению экспертов, подозреваемые отправили 210 монет Римской империи и Крымского ханства. Они составляют коллекцию археологических предметов первой половины I века н. – XVI век н.э. и относятся к культурным ценностям", - говорится в сообщении.

Культурные ценности были обнаружены во время таможенного досмотра. По месту жительства супругов в результате проведенного обыска обнаружено и изъято значительное количество старинных монет, мобильные телефоны, сим-карты и доказательства осуществления международных отправлений.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области.

Ранее мы писали, что в феврале прошлого года сотрудники Госпогранслужбы Украины нашли старинные предметы в багажнике турецкого "коллекционера", который пытался вывезти их в Турцию.

Также "Страна" рассказывала, что коллекционера из Хмельницкой области поймали на контрабанде старинных монет в Европу.