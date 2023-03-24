В Киеве ночью неизвестные запустили салют. Полиция разыскивает виновников
Минувшей ночью в Киеве на Борщаговке через несколько часов после завершения воздушной тревоги неизвестные запустили салюты.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киева Юлию Гирдвилис сообщает УНН.
Правоохранители получили информацию о запуске салютов около 03:30, после чего они выехали на место. Сейчас полиция собирает информацию, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.
Отметим, что воздушная тревога в Киеве закончилась в 01:29.
Ранее мы писали, что осенью прошлого года на Борщаговке неизвестные также запускали салюты. После чего местные их поймали.
Отметим, что салюты в Киеве запретили решением горсовета еще в июне 2022 года.
Также сообщалось, что в Одессе во время тревоги мужчина запустил салют. Нарушителя задержали.
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