Минувшей ночью в Киеве на Борщаговке через несколько часов после завершения воздушной тревоги неизвестные запустили салюты.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киева Юлию Гирдвилис сообщает УНН.

Правоохранители получили информацию о запуске салютов около 03:30, после чего они выехали на место. Сейчас полиция собирает информацию, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.

Отметим, что воздушная тревога в Киеве закончилась в 01:29.

Ранее мы писали, что осенью прошлого года на Борщаговке неизвестные также запускали салюты. После чего местные их поймали.

Отметим, что салюты в Киеве запретили решением горсовета еще в июне 2022 года.

Также сообщалось, что в Одессе во время тревоги мужчина запустил салют. Нарушителя задержали.

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