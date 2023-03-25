На части подконтрольной россиянам территории Херсонской области введен комендантский час.

Об этом сообщают российские СМИ и местные паблики со ссылкой на назначенного Россией "губернатора" Владимира Сальдо.

Как объяснил "чиновник", введение режима наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

"В целях обеспечения религиозных традиций членов мусульманских общин Херсонской области, компактно проживающих в Геническом и Новотроицком районах, издал указ о введении на территории этих районов комендантского часа", - отметил Сальдо.

Комендантский час введен с 22:30 до 06:00 на период с 24 марта по 21 апреля.

Между тем в подконтрольной Украине части Херсонской области с 24 марта уменьшили продолжительность комендантского часа. Он теперь начинается в 20:00 и заканчивается в 6:00.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области сократят комендантский час. С 27 марта он будет длиться с 23:00 до 04:00. Об этом власти региона попросили аграрии, так как в области стартовала посевная и продолжается подкормка озимых культур. Работники выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение.