В Чугуевском районе Харьковской области возле пруда на мине подорвался 62-летний мужчина. Он получил ранения, его госпитализировали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Происшествие случилось в селе Бугаевка. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, рассказал Синегубов.

Глава ОВА также в очередной раз призвал всех удерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, прудов, так как эти территории потенциально заминированы и крайне опасны.

Напомним, на днях в Шестаково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 70 лет. От полученных травм он погиб.

Также сообщалось, что под Изюмом 40-летний мужчина подорвался на мине "лепесток".

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области мужчина подорвался на мине в собственном дворе.

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