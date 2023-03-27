В Харьковской области у пруда на мине подорвался 62-летний мужчина. Его госпитализировали
В Чугуевском районе Харьковской области возле пруда на мине подорвался 62-летний мужчина. Он получил ранения, его госпитализировали.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Происшествие случилось в селе Бугаевка. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, рассказал Синегубов.
Глава ОВА также в очередной раз призвал всех удерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, прудов, так как эти территории потенциально заминированы и крайне опасны.
Напомним, на днях в Шестаково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 70 лет. От полученных травм он погиб.
Также сообщалось, что под Изюмом 40-летний мужчина подорвался на мине "лепесток".
Кроме того, мы писали, что в Харьковской области мужчина подорвался на мине в собственном дворе.
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