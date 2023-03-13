В селе Снежковка Изюмского района на мину наступил 40-летний местный житель.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

По информации пресс-службы Харьковской областной военной администрации, пострадавший с осколочным ранением и минно-взрывной травмой был доставлен в местную больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощь, состояние раненого врачи определяют, как средней тяжести.

Известно, что 40-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток".

Подобных мин и других взрывоопасных предметов на территории Харьковской области россияне оставили после себя очень много. Нужно быть предельно осторожными, избегать посещений лесопосадок, полей, рек, обратился к населению Синегубов.

Напомним, в Изюме семеро подростков подорвались на мине "лепесток", пятеро из них в больнице.

Ранее под Изюмом на мине подорвалось авто с хлебом, двое мужчин погибли на месте.

Тем временем война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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