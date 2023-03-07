7 марта в Харьковской области местный житель подорвался на российской противопехотной мине "Лепесток".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, происшествие произошло около 16:00 в селе Снежковка Изюмского района. Местный 63-летний житель на собственном подворье наступил на "Лепесток". В результате взрыва мужчина получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Синегубов призвал всех быть максимально внимательными и осторожными, "ведь на деоккупированных территориях враг оставил множество мин и других взрывоопасных предметов". В случае обнаружения подозрительного предмета не стоит прикасаться к нему. Необходимо отойти от находки на безопасное расстояние и обратиться к сотрудникам ГСЧС или Нацполиции.

На днях в той же Харьковской области у села Спиваковка работник хозяйства и трое мужчин, которые ехали с ним в авто, подорвались на противотанковой мине. Все четверо погибли на месте.

А в середине февраля в Херсонской области на российской мине подорвался автомобиль. Погибли двое мужчин.