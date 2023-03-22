В Николаевской области автомобиль подорвался на противотанковой мине, погибли три человека. Они ехали в лес собирать дрова.

Об этом сообщает начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла сегодня в Снигиревском районе. Погибли трое мужчин из села Садово 60, 29 и 19 лет.

"Жители сел Садово поехали полем к лесополосе собирать дрова, и в какой-то миг машина взорвалась. Все трое сразу погибли", - сообщил Шайхет.

В настоящее время на месте работают взрывотехники полиции и представители ГСЧС.

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