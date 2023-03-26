Кот-блогер миллионник Степан вместе со своей подружкой Стефанией и хозяйкой во второй раз с начала войны вернулись в родной Харьков.

Пост с подписью "Я дома" размещен в Инстаграме кота Степана. Сообщается, что дорогу из Львова герой блогов перенес нормально. На опубликованных снимках и видео Степан и Стефания отдыхают на стульях.

Публикация о возвращении Степана и Стефании в Харьков появился в Инстаграме три дня назад.

Напомним, в марте прошлого года хозяйке кота Степана удалось вместе с питомцем выбраться из Харькова (они жили в самом обстреливаемом районе - Северной Салтовке) за границу.

Позже, в декабре 2022 года, украинский кот-блогер Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Однако уже в конце декабря Степан уехал из родного города во Львов.

В марте прошлого года кот Степан объявил в соцсети, что смог собрать 10 тысяч долларов на помощь животным Украины, которые пострадали из-за войны. Сообщалось, что деньги уйдут благотворительным организациям, а также зоопарку Николаева.

Кроме того, в марте Степана номинировали на самую престижную в блогосфере премию - World Influencers and Bloggers Award.

А в мае кот стал лауреатом премии среди блогеров World Influencers and Bloggers Awards 2022, церемония вручения которой проходила в Каннах, в пятизвездочном отеле Martinez. На вручении премии кот появился в сопровождении известного TikTok-блогера Khaby Lame.