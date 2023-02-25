Глава украинской разведки Кирилл Буданов показал кота Гюнтера, живущего в ГУР.

Кадры с котом попали в документальный проект "Год" украинского телеведущего Дмитрия Комарова.

По словам Буданов, Гюнтер знает больше государственных тайн, чем кто-либо другой.

Ранее в том же фильме Владимир Зеленский показал журналисту комнату в Офисе президента, где он, по его словам, живет с начала войны.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.