Владимир Зеленский показал журналисту комнату в Офисе президента, где он, по его словам, живет с начала войны.

Кадры с комнатой попали в документальный проект "Год" украинского телеведущего Дмитрия Комарова.

В комнате расположены кровать, умывальник, мойка для волос, пустой стол, телевизор и гардеробная. У всех предметов обстановки вид идеально чистый, на кровати ни одной складки. Из личных вещей в комнате можно заметить только наброшенную на спинку стула куртку, новые по виду кроссовки и один бутылек с каким-то косметическим средством.

Зеленский признался, что иногда спускался из этого помещения с работниками Офиса президента в бомбоубежище, однако основное время проводил именно там.

"Это мой дом, я тут живу год", - сказал Зеленский.

Напомним, на днях The Times опубликовала материал под заголовком "Внутри военного бункера Зеленского в Украине: ни телефонов, ни света, ни сна". В нем сказано, что президент Украины в первые два месяца войны жил большую часть времени в подземном бункере.

Весной мы сообщали, что Зеленский оборудовал свою ставку в киевском бункере, который способен выдержать ядерный удар.