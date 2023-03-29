Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал информацию по ситуации с обстрелами РФ за минувшие сутки.

28 марта противник совершил – 34 обстрела. Херсонщина была под огнем российской авиации и артиллерии.

Сам Херсон враг обстрелял 3 раза. 17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также производственное помещение "Укрпочты".

Один человек получил ранения.

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории области были эвакуированы 82 человека.

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

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