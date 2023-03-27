Завтра, 28 марта, в части населенных пунктов Бериславской громады Херсонской области отключат электроснабжение. Запланированные отключения света связаны с проведением аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.

"Ориентировочно с 10:00 до 16:00 свет выключат в Бериславе, Новобериславе, Шляховом и Томарином. Просим отнестись с пониманием, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные россиянами сети", - отмечают в ОВА.

Напомним, сегодня утром в одном из районов Киева исчезал свет из-за аварии.

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