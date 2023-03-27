В Киеве в понедельник, 27 марта, были перебои со светом, часть горожан остались без электричества. Причиной отключения была авария на высоковольтной линии электропередач. По состоянию на данный момент энергетики уже возобновили электроснабжение.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Из-за аварии 15 тысяч жителей Святошинского района остались без света.

Менее чем через час энергетики подключили всех потребителей по резервным схемам снабжения.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сегодня возможны непродолжительные отключения света. В целом, энергосистема в начале недели работает без ограничений и с резервом мощности, рассказал министр энергетики.

Также сообщалось, что в Кабмине решили не повышать тарифы на электричество с 1 апреля. Однако, какие тарифы будут с мая, пока неизвестно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

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