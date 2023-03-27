В понедельник, 27 марта, возможны непродолжительные отключения электричества в Житомирской области. Причина - ремонт объектов сетевой инфраструктуры.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в других регионах отключений не ожидают.

В целом, энергосистема в начале недели работает без ограничений и с резервом мощности, добавил он.

Напомним, 22 марта в Житомирской области во время ночной атаки "Шахедами" был поврежден инфраструктурный объект. С тех пор в области есть лимиты потребления.

Также сообщалось, что в Кабмине решили не повышать тарифы на электричество с 1 апреля. Однако, какие тарифы будут с мая, пока неизвестно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

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