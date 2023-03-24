Повышения тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет.

Такое решение приняло правительство, пишет в своем Telegram-канале Минэнерго.

Сообщается, что Кабмин продлил до завершения осенне-зимнего периода действие постановления от 5 июня 2019 г. № 483, которым были установлены тарифы на электроэнергию для населения.

Следовательно, до конца апреля тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняются на уровне 1,44 грн/кВт час - для домохозяйств, потребляющих до 250 кВтч в месяц, и 1,68 грн/кВт час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВтч.

Какие тарифы будут с мая, пока неизвестно.

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