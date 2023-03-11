В Украине могут повысить тарифы на холодную воду и водоотвод двумя этапами - с 1 апреля и с 1 июля этого года.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Решение НКРЭКУ должна принять в марте.

Напомним, решение о повышении тарифов в два этапа на 10-30% в зависимости от водоканала утвердили ещё в конце прошлого года (на холодную воду не распространяется введённый Радой мораторий на повышение коммунальных тарифов).

Однако, буквально через несколько дней это решение отложили, чтобы проверить обоснования, которые предоставили водоканалы.

"И теперь, как видим, решили к этому вопросу снова вернуться", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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