За минувшие сутки россияне 20 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

Четыре человека ранены в результате обстрелов, добавил он.

Также Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано 43 человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что происходит на фронте 27 марта.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.