Сегодня, 27 марта, в результате обстрелов и бомбардировок Берислава ранены три человека, из них двое в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"Берислав целый день под огнем российской авиации и артиллерии, есть пострадавшие. Известно о трех пострадавших в результате плотных обстрелов. У двух из них тяжелые ранения. Всем оказывается медицинская помощь", - сообщил Прокудин.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.