Российские войска с территории Брянской области за минувшую неделю 19 раз обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской области, зафиксировано 130 взрывов.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале.

"За прошедшую неделю из Брянской области враг 19 раз обстрелял окрестности 10 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 130 взрывов", - написал он в телеграм-канале в понедельник.

По его словам, 24 марта в результате обстрела села Городище Новгород-Северского района погиб гражданский и уничтожен частный дом.

"Из упомянутого села все местное население выехало. Мужчина, который попал под вражеский обстрел, в тот день приехал навестить свой дом", - сообщил Чаус.

Как писала "Страна", на прошлой неделе губернатор Брянской области РФ заявил об атаке беспилотника на нефтяную инфраструктуру.

Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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