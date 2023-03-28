Войска РФ в ночь на 28 марта обстреляли Херсон. Попадание пришлось по клинической больнице им. Лучанского и местному отделению почты.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Также повреждены жилые дома, детсад, хозпостройки и автомобили жителей.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Напомним, Херсонскую область этой ночью атаковали двумя управляемыми авиабомбами.

Вчера "Страна" подводила итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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