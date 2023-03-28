Утром во вторник, 28 марта, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. За сутки отражены 62 атаки противника.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

На Купянском и Лиманском направлении атаки отражены в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестовое.

В Бахмутском направлении идут атаки на сам Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васьеловка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка.

На Авдеевском и Марьинском направлениях - у населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Сообщается, что противник применил в этом районе аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия.

Ночью для нанесения авиаударов противник задействовал 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136".14 из них уничтожены украинскими защитниками.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.