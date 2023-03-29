Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ тратят от 4 до 7 тысяч снарядов в день, а российская армия – до 20 тысяч.

Об этом министр сказал в интервью эстонскому порталу ERR.

По его словам, большие складские запасы снарядов в РФ – это только одна сторона медали.

"У нас [помимо советских вооружений] используются пушки стандарта НАТО типа 155-го калибра. Это означает, что эти пушечные комплексы более точны", – заявил он.

По словам министра, там, где менее точной советской пушке потребуется 10 снарядов для уничтожения цели, более точная западная пушка справится с задачей всего двумя снарядами.

"Это не война между маленькой советской армией и большей советской армией. Это две разные армии. Мы более креативны с более современным оборудованием и мышлением. Вот почему мы стараемся использовать меньше боеприпасов", – пояснил Резников.

Резников также напомнил, что на прошлой неделе ЕС утвердил решение передать Украине один миллион артиллерийских снарядов в течение года, заявив, что это позволит ВСУ действовать более эффективно.

Ранее Франция обещала нарастить поставки снарядов в Украину до 2000 в месяц. То есть, этого объема хватит ВСУ, при текущих темпах расхода, в лучшем случае на полдня.

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