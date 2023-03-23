Саммит ЕС подтвердил обещание предоставить Украине один миллион снарядов и, "если потребуется", ракеты класса "земля - земля".

Об этом говорится в совместном заявлении глав государств Евросоюза.

Саммит ЕС также поддержал идею создания международного механизма учета ущерба, нанесенного Украине, для последующих репараций.

Участники саммита выступили в пользу новых санкций против РФ и усиления информационной войны.

Подробно об этом плане "Страна" писала ранее. Он предусматривает передачу Киеву снарядов из арсеналов стран ЕС и совместных закупок боеприпасов у промышленности. На это планируется направить 2 миллиарда евро.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как и почему в ЕС украинских беженцев лишают родительских прав.