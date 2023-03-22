Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявление Британии о намерении поставлять Украине снаряды из обедненного урана.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Лукашенко заявил, что итогом передачи станет то, что "Россия поставит нам снаряды с настоящим ураном".

"Как только эти боеприпасы взорвутся над позициями войск России, вы увидите, ответ будет страшным. Для всей планеты уроком будет.. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", - заявил он.

Напомним, новость о передаче Украине боеприпасов из обедненного урана вызвала возмущение в РФ. В частности, Путин заявил, что "Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом".

В Великобритании же ответили, что "британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий", а РФ использует дезинформацию.

Отметим, что ядерным оружием в прямом смысле слова такие снаряды не являются, но по поводу их повышенной вредоносности для здоровья и окружающей среды ведутся споры.

Напомним, США обеспокоены поставками урана из РФ в Китай из-за возможного роста производства оружейного плутония в КНР.